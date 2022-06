“Ci sono i ladri in casa” entra con i carabinieri e trova la moglie con l’amante

“Pronto carabinieri, ci sono i ladri in casa”, ma giunto nella sua villetta trova la moglie con l’amante. Succede a Ceccano, in provincia di Frosinone, dove un uomo – allertato dai vicini che avevano visto “un estraneo entrare in casa” – si è precipitato immediatamente insieme ai militari per cogliere “il ladro in flagrante”. Invece ha sorpreso la moglie con un altro uomo.

L’uomo allertato dai vicini

Notato l’arrivo di una persona, i vicini si sono allarmati e hanno chiamato il proprietario che era uscito di casa, a Ripi, poco prima per una chiamata di lavoro. All’arrivo dei militari e dell’uomo la sorpresa: nessun furto, ma la consumazione di un tradimento. L’amante della donna ha provato a fuggire ma è stato fermato e identificato, mentre nei confronti della donna sono volate le parole grosse del marito.

Un uomo di 46 anni è morto dopo essere caduto dal quarto piano di un palazzo nel tentativo di fuggire dal marito della sua amante. È accaduto a Bemban, piccola città di Air Panas Mukim, distretto di Jasin, Malacca, Malesia. A riportare i fatti è stato il vice supremo dell’OCPD di Jasin, Mispani Hamdan. Ques’ultimo ha detto che nell’incidente delle 11:47 di oggi, l’uomo d’affari stava cercando di scendere dall’edificio attraverso una fune metallica che aveva legato alla grata della finestra. Purtroppo, però, è scivolato.

L’uomo era arrivato a casa dell’amante ieri verso mezzanotte mentre il marito era fuori. A casa con la donna c’erano i suoi tre figli ma improvvisamente stamattina alle 10.30 è rientrato anche il marito. L’uomo una volta rientrato nella sua abitazione ha avuto il sospetto che qualcuno fosse entrato in casa, ha così allertato subito la polizia e poi è avvenuto l’incidente. Ad assistere alla fuga dell’amante è stata una donna di 37 anni «che ha sentito un forte rumore prima di rendersi conto che l’uomo era caduto». Per il 46enne non c’è stato nulla da fare e ora su di lui è stata disposta l’autopsia.