Cimitero di Poggioreale, svolta dalla Procura: 20 indagati per il crollo

Per capire che cosa sia accaduto il 4 gennaio scorso nel cimitero di Poggioreale, quando un crollo ha distrutto diverse congreghe, e individuare le responsabilità c’è bisogno di un accertamento tecnico irripetibile.

I pm hanno iscritto 20 persone nel registro degli indagati per il crollo del cimitero di Poggioreale

Di conseguenza, 20 persone sono state iscritte nel registro degli indagati con le ipotesi di crollo colposo di lavori in costruzione che minacciano rovina. Si tratta di quanti, a vario titolo, hanno un ruolo nei lavori di costruzione della metropolitana. Quest’ultima correrà nelle immediate vicinanze del cimitero e collegherà l’aeroporto di Capodichino con il centro direzionale. Ci sono l’ex presidente della società Metropolitana di Napoli (concessionaria delle opere), Ennio Cascetta. Oltre ad alcuni dirigenti della stessa società, il progettista, il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento. Infine i vertici di tre società, una appaltatrice e due subappaltatrici.

I consulenti tecnici d’ufficio dovranno effettuare accertamenti irripetibili

Per definire la posizione di ciascuno, i pm Giuseppe Tittaferrante e Federica D’Amodio, con il coordinamento dell’aggiunto Simona Di Monte, hanno posto una articolata serie di quesiti ai due consulenti tecnici d’ufficio, l’ingegner Paolo Grazioso e il professor Nicola Augenti. Dagli accertamenti preliminari è emerso che per potere eseguire le indagini tecniche necessarie è indispensabile procedere ad accertamenti irripetibili. Tali accertamenti, infatti, implicano una modifica dello stato dei luoghi: di qui la necessità di un incidente probatorio e la notifica degli avvisi di garanzia. I due consulenti, quindi, dovranno fare una relazione dettagliata su tutto quanto attiene alla costruzione della metropolitana. In particolare della stazione di Poggioreale, cominciando dalla tipologia dei lavori progettati ed eseguiti, dalle società coinvolte e dai tempi di esecuzione.

I controlli che i tecnici saranno chiamati ad effettuare

I due esperti dovranno anche descrivere le condizioni dell’area e degli edifici del cimitero interessati dal crollo e accertare eventuali inadeguatezze o difetti riconducibili alla progettazione delle opere. Ovviamente devono essere esaminate con attenzione anche tutte le fasi successive. Ai consulenti è stato chiesto perciò di verificare se l’esecuzione sia conforme alla progettazione, se i materiali siano conformi – per qualità e quantità – a quelli previsti dal progetto. O ancora, se era necessario un consolidamento preventivo dell’area e degli edifici nelle vicinanze dei lavori. Se i crolli registrati prima del 4 gennaio avrebbero dovuto imporre una maggiore cautela nella costruzione della stazione della metropolitana di Poggioreale.