Cinque colpi di pistola mentre era in scooter, così è stato ammazzato Alfonso Cesarano a Gragnano

Di Redazione Internapoli
Omicidio nell’area Vesuviana. Un’ora fa circa i carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata sono intervenuti in via Cappella della Guardia a Gragnano per un omicidio.
Colpito da 5 proiettili é morto Alfonso Cesarano, cl 90, già noto alle forze dell’ordine.
Indagini in corso per ricostruire dinamica.
La vittima è ritenuta vicino agli ambienti del clan Di Martino. Cesarano era agli arresti domiciliari con permesso di lavoro. Era finito in manette dopo una violenta lite a fucilate con alcuni vicini di casa a Lettere, dove era scampato a dicembre 2023 ad un raid a colpi di kalashnikov mentre era in auto.

