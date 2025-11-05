Indagato nel blitz anti camorra, annullato il sequestro da 38mila euro

PUBBLICITÀ

Il Tribunale del Riesame di Salerno ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di Giuseppe D’Auria, coinvolto nella vasta operazione antimafia che l’11 settembre scorso ha portato all’arresto di 88 persone ritenute affiliate o contigue al clan Fezza-De Vivo di Pagani.

Il provvedimento – firmato dal collegio composto dalla presidente Dolores Zarone e dalle giudici Cristina De Luca ed Enrichetta Cioffi – riguarda la restituzione di una polizza assicurativa del valore di oltre 38mila euro sequestrata dal gip in base all’ipotesi di una presunta “sproporzione economica tra redditi e acquisti”.

Il Tribunale ha accolto le prospettazioni dell’avvocato Gioacchino Genchi e ordinato la restituzione della polizza a Giuseppe D’Auria, viene spiegato in un comunicato, “ritenendo pienamente fondate tutte le censure difensive e riconoscendo la totale illegittimità del provvedimento ablativo emesso in assenza di presupposti di legge”.