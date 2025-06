Clan Mallardo, dopo la morte del boss gli ordini a Giugliano arrivano direttamente da Napoli

PUBBLICITÀ

Con il decesso del capo storico del clan Mallardo finisce sicuramente un’era criminale, ma non termina di certo il potere della cosca che ora vivrà certamente un periodo di riassetto. La domanda che tutti si fanno è “chi comanda ora?”. Con la carcerazione da anni sia del fratello Giuseppe che della moglia Anna Aieta, è difficile che la guida resti in famiglia.

Sul territorio ci sono una serie di esponenti di alto rango del clan Mallardo che di recente sono stati scarcerati: Giuliano Amicone, Francesco Napolitano, Biagio Micillo, Mauro Moraca, Patrizio Picardi

Mentre restano detenuti altri big della cosca: Michele Olimpio ‘o bumbular, Giuseppe Dell’Aquila, Michele Di Nardo, Raffaele Mallardo, Stefano Cecere, Domenico Pirozzi.

I prossimi mesi saranno di riorganizzazione per la cosca, che nel frattempo riceverà gli ordini direttamente da Napoli, anzi nello più specifico dal rione Amicizia e Arenaccia, feudo dei Contini, clan che insieme ai Licciardi e Mallardo compone la triade dell’Alleanza di Secondigliano, una delle organizzazioni criminali più potenti della Campania insieme ai Mazzarella.

