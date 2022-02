Inseguiti dalla polizia con droga e pistola, catturato figlio del ras dei Moccia. Un grande colpo effettuato dal commissariato di Afragola che, da settimane, sta setacciando il territorio dell’area nord di Napoli dopo i gravi episodi di cronaca dei giorni scorsi. Ieri pomeriggio gli agenti di Afragola, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno intimato l’alt nei pressi di piazza Emmanuele Gianturco a due persone a bordo di un’auto ma il conducente, alla loro vista, ha lasciato cadere dal finestrino un’arma ed ha accelerato la marcia dandosi alla fuga.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato il veicolo con i due occupanti ed hanno recuperato l’arma, un revolver calibro 38 privo di matricola con 3 cartucce mentre, nell’auto, hanno rinvenuto, occultati in un borsello, 5 involucri contenenti circa 6 grammi di marijuana, una stecca di hashish del peso di circa 3 grammi, un cellulare e 370 euro.

Il conducente, Antonio Nobile, 18enne di Fisciano con precedenti di polizia, è stato arrestato per porto e detenzione abusiva di arma comune da sparo e denunciato, insieme al passeggero, un 21enne di Afragola con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nobile è il figlio di Giuseppe o panzaruttar ras detenuto per camorra e in passato condannato perchè indicato come organico ai Moccia