Clan Polverino, in appello raffica di sconti di pena per i ras di Marano

Si è concluso con una raffica di sconti il processo d’appello che vedeva alla sbarra gli ultimi irriducibili del clan Polverino di Marano tra cui i due killer di Giancarlo Siani. Anche per loro come per i loro figli vi sono state consistenti rideterminazioni di pena. A stabilirlo la Corte di Appello di Napoli che ha così ridotto la pena per Armando Del Core e Ciro Cappuccio a 5 anni e 4 mesi rispetto ai 9 anni di reclusione rimedisti in primo grado. Stesso ‘ammorbidimento’ per i loro figli con Ciro Cappuccio condannato a due anni e otto mesi a fronte dei sei inflitti nel primo grado, e dieci anni per Nicola Del Core che però in primo grado aveva rimediato 16 anni.

Consistente sconto di pena anche per Raffaele Ruggiero che, a fronte dei 15 anni del primo grado, è stato condannato a dieci anni con l’esclusione dell’aggravante inerente l’associazione: fondamentale la linea difensiva seguita dal suo avvocato, il penalista Luigi Senese, che è riuscito a ottenere un consistente sconto di pena. Tra gli altri risultati vi è poi la condanna a 16 anni per Michele Marchesano, cognato del boss Luigi Polverino e i dieci anni per Luigi Esposito (difeso da Domenico Dello Iacono) a fronte però dei 16 anni del primo grado.

