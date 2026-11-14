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Condanna annullata per Massimiliano Imbemba ritenuto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli come organico al clan Verde, gruppo attivo a Sant’Antimo.

Clan Verde di Sant’Antimo, assolto Massimiliano Imbemba

Imbemba fu l’unico ad ottenere l’annullamento in Cassazione della sentenza di condanna ad otto anni, in accoglimento delle questioni giuridiche formulate dai suoi legali, gli avvocati Leopoldo Perone e Dario Vannetiello.

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A suo carico vi erano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Antonio Iorio, il quale, oltre a descrivere le dinamiche del gruppo, aveva etichettato Imbemba quale un “privilegiato” per essere il nipote di Armando Angelino, questi elemento di vertice del gruppo, oltre ad essere legato da rapporti di parentela con appartenenti alla “167 di Arzano”.

A pesare anche numerose intercettazioni, dalle quali sarebbe emersa la capacità e la disponibilità economica di Imbemba di fare la cosiddetta “spaccata”, cioè acquisti di ingenti quantità di droga da immettere sui vari canali.

Tutto ciò, secondo i Giudici di primo e secondo grado, faceva di Imbemba un qualificato narcotrafficante partecipe della organizzazione.

Ma oggi la nuova sezione della Corte di appello ha annullato la sentenza di condanna ed ha assolto Imbemba dalla condanna di otto anni di reclusione inflitta dal Gup presso il Tribunale di Napoli cancellando in toto la tesi accusatoria