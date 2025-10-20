Colpita da infarto nello studio medico, anziana salvata dai carabinieri

PUBBLICITÀ

Momenti di grande tensione a Sant’Arpino, nel Casertano, dove una 72enne ha avuto un infarto all’interno di uno studio medico. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri, che sono riusciti a rianimare la donna prima dell’arrivo dei sanitari del 118.

I militari, allertati da alcune persone in strada che chiedevano aiuto, sono arrivati rapidamente sul posto. All’interno dello studio hanno trovato un’infermiera, lì per caso, che stava già praticando le manovre di rianimazione ma che aveva dovuto interrompere per la stanchezza.

PUBBLICITÀ

Sotto la supervisione del medico di base, nel frattempo sopraggiunto, i carabinieri hanno proseguito il massaggio cardiaco, riuscendo dopo diversi tentativi a riattivare le funzioni vitali della donna. Poco dopo, i sanitari del 118 l’hanno stabilizzata con l’ausilio del defibrillatore e trasportata d’urgenza all’ospedale civile di Aversa, dove è ricoverata in terapia intensiva in condizioni critiche ma stabili.