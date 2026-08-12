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Dopo il caso della scimmietta, i social non ci stanno e chiedono apertamente che vengano oscurati i social della tiktoker Rita De Crescenzo. In 48 ore su Change.org sono state raccolte oltre 13mila firme per chiedere a Meta e TikTok l’oscuramento dei profili dell’influencer, per un motivo che ha a che fare con la causa ambientalista.

Raccolta firme per oscurare i social a Rita De Crescenzo: raggiunta quota 22mila in poche ore

La petizione è stata pubblicata il 9 agosto dal portale Officina Scientifica per rispondere ai video, pubblicati e rilanciati da Rita nei giorni scorsi, in cui mostra un cucciolo di primate (verosimilmente un cercopiteco), in pratica una piccola scimmia, acquistato durante un viaggio in Egitto e gestito come un animale domestico: nutrito con il biberon, vestito, in braccio alla “padrona”. In un’immagine Rita e l’animale sono vestiti entrambi di rosa.

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Nel testo della petizione si sottolinea come la quasi totalità delle specie di primati sia protetta dalla Convenzione Cites, che vieta o regola severamente il commercio internazionale, e come in Egitto la legge 4/1994 proibisca caccia, vendita e detenzione privata di specie protette. Vengono inoltre richiamati i rischi concreti per il benessere dell’animale, separato dal proprio gruppo sociale in giovanissima età, e il rischio di emulazione da parte di altri utenti, considerata la vasta visibilità della creator su molteplici piattaforme.

Molti chiedono conto della provenienza dell’animale e della legalità del suo trasporto. Non solo web: la vicenda ha già attirato l’attenzione di deputati e associazioni animaliste, che nei giorni scorsi hanno annunciato un esposto formale all’ambasciata italiana al Cairo e al ministero dell’Ambiente per verificare come sia stato possibile l’espatrio e suggeriscono l’utilizzo del sequestro come strumento di acquisizione dell’animale, all’esito degli accertamenti in corso.

Su Change.org, nel frattempo, sono state pubblicate anche altre petizioni collegate al caso, che chiedono alle autorità italiane ed egiziane di trasferire la scimmietta in un centro di recupero specializzato per la fauna selvatica.