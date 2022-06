Stop al concerto neomelodico di Erry Mariano, carabinieri ai Quartieri Spagnoli

I carabinieri hanno fermato il concerto neomelodico di Erry Mariano ai Quartieri Spagnoli. Tre persone, cantante, committente e organizzatore sono stati segnalati dai militari all’autorità giudiziaria per disturbo del riposo.

GLI ALTRI CONTROLLI NELLA MOVIDA

Nell’ambito dei controlli tra bar e locali della movida, i carabinieri hanno denunciato anche un 21enne per porto abusivo di armi. Durante un posto di controllo in Via Acton è stato trovato in possesso di un coltello, un tirapugni e un frangi vetro, come quelli installati nei treni. Nella stessa auto due giovanissimi nelle cui tasche i militari hanno trovato 2 grammi di marijuana. Sono stati entrambi segnalati alla Prefettura.

LA DENUNCIA DEL CONSIGLIERE BORRELLI

“Le serate della movida partenopea seguono oramai sempre più spesso il clichet dell’illegalità, della violenza e della prevaricazione. L’altra sera i Carabinieri sono dovuti intervenire in vico Figurelle a Montecalvario per porre fine a un concerto neomelodico in piena notte fermando e denunciando il cantante, il committente e l’organizzatore per disturbo del riposo. Da vico Tutti i Santi arriva invece una video denuncia dei cittadini esasperati che, ancora una volta, si sono visti loro malgrado protagonisti di una festa di piazza con strada boccata, musica ad alto volume e fuochi pirotecnici illegali sparati a tutta forza fin dentro i loro appartamenti. Vista la brevissima distanza delle case dalla traiettoria dei fuochi solo per un caso non si è verificata una tragedia. In altre occasioni sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per spegnere gli incendi provocati da questi criminali. Bloccare le strade pubbliche arbitrariamente, sparare fuochi pericolosi a tutte le ore e organizzare eventi senza alcuna autorizzazione sono illeciti che devono essere sanzionati con la massima severità se vogliamo davvero fermare questa deriva”.

Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto le denunce in video da cittadini esasperati che chiedono una presenza massiccia delle forze dell’ordine per fermare la deriva illegale che sta colpendo la città.