Concorsone al Comune di Napoli, oggi ultimo giorno: caos sulle iscrizioni

Napoli vuole lavorare eccome, a dimostrarlo è l’assalto al “Concorsone” del Comune di Napoli fortemente voluto dal sindaco Manfredi: assalto alla piattaforma di registrazione. Alla mezzanotte di ieri si sono chiuse le “porte” dell’attesissimo concorso indetto dal Comune di Napoli. Il grande “successo” riscosso dal concorso è in emblema della grande esigenza di lavoro della città.

I numeri del “concorsone”

Da oggi tocca al Formez gestire le future sorti dei candidati al concorso, è suo infatti il compito di gestire le prove che si terranno dopo le elezioni del 25 settembre. A fare domanda per il concorso è stato più di un decimo della popolazione partenopea. La grande affluenza delle domande è anche dovuta alla rarità del concorso indetto. Era da tempo infatti che il Comune non bandiva un concorso di questa “grandezza”. La vera novità del “concorsone”, infatti, è la sua caratteristica di essere misto: comune – Città metropolitana.

Sono 1.394 i posti d’assunzione, 1.198 dei quali sono destinati a Palazzo San Giacomo. Di questo già cospicuo numero 242 sono in realtà contratti a tempo determinato: personale che già lavora per il Municipio e che grazie le graduatorie che si verranno a formare a seguito del “concorsone” verranno stabilizzati entro tre anni. Solo assunzioni a tempo indeterminato per la Città metropolitana, 196 “in gioco”.

Categorie e prove pre-selettive

Le categorie di “ricerca” dei candidati sono varie: la C, alla quale possono concorrere i diplomati, la D è invece per le candidature di chi ha già avuto “la corona d’alloro”. A queste si aggiungono 250 posti riservati ai dirigenti. Questa categoria pare essere stata tra quelle con più successo, sono infatti 5.700 le domande arrivate. Tocca adesso alla prova di pre-selezione, scritta ed orale, per chi concorre alla Polizia Municipale vi è anche una prova fisica. Il Comune fa sapere che le assunzioni totali dovrebbero essere 7000, la graduatoria resterà infatti aperta per i tre anni successivi. Le prove si terranno alla Mostra d’Oltremare ed i loro testi verranno scelti con sorteggio al momento.