Condanna ridotta dalla Corte di Appello di Napoli a 1 anno e 6 mesi, scarcerato

Redazione Internapoli
tribunale
È stato scarcerato S.G., arrestato con l’accusa di coltivazione di una piantagione di marijuana nel Comune di Sessa Aurunca, e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dall’ottobre del 2024.
L’uomo, per le accuse mosse nei suoi confronti, era stato condannato in primo grado dal Tribunale di S.M.C.V. alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione.
La decisione è stata presa dalla Corte di Appello di Napoli, che dopo aver accolto l’istanza difensiva presentata dagli avvocati Gennaro Turco e Alessia Errichiello, del foro di Napoli, ha ridotto la pena ad anni uno e mesi sei di reclusione e ha provveduto dunque alla scarcerazione dell’imputato.

