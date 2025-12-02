PUBBLICITÀ

Sul suo capo pendeva una condanna a oltre 10 anni di carcere, per questo, si stava preparando a scappare.

Nelle scorse ore, ad Afragola, nella provincia di Napoli, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 38 anni, originario della Nigeria.

Condannato per schiavitù e sfruttamento della prostituzione, arrestato ad Afragola in principio di fuga

Nei confronti del 38enne, lo scorso 23 ottobre, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Napoli aveva emanato un provvedimento di carcerazione. L’uomo deve scontare 10 anni e 8 mesi di reclusione per riduzione e mantenimento in schiavitù finalizzata allo sfruttamento della prostituzione.

In virtù dell’ordine di carcerazione che pendeva sulla sua testa, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Napoli si sono messi sulle tracce del 38enne e, grazie a una scrupolosa attività investigativa, sono riusciti a rintracciarlo all’interno di un esercizio commerciale abusivo adibito alla vendita di prodotti etnici ad Afragola.

Una volta entrati nel negozio, i poliziotti hanno subito capito quanto provvidenziale fosse stato il loro intervento: il 38enne, infatti, al momento della cattura stava preparando alcune valigie, per scappare, far perdere le proprie tracce e sfuggire alla carcerazione. Arrestato, per il 38enne si sono aperte le porte del carcere.