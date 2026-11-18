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Verdetto ridisegnato in appello per i Bosti. La Corte d’appello (III sezione) ha infatti effettuato un autentico ribaltone per il capoclan Patrizio e i figli Ettore e Flora. L’elemento evidenziato dai giudici di secondo grado è stato il riconoscimento della continuazione con precedenti condanne, fattore che ha sancito significative riduzioni per i componenti del gruppo del Rione Amicizia. Patrizio Bosti si è visto rimodulare la condanna a 26 anni con il riconoscimento di una pregressa sentenza. Meglio è andata a suo figlio Ettore che, difeso dagli avvocati Domenico Dello Iacono e Andrea Imperato, si è visto riconoscere il vincolo della continuazione con una sentenza del 2018 portando il cumulo degli aumenti per questa vicenda a solo un anno (in primo grado Bosti junior aveva rimediato una condanna a 14 anni).

Ridimensionamento e assoluzione parziale per Flora Bosti, difesa dagli avvocati Domenico Dello Iacono ed Elisabetta Valentino, che in primo grado aveva rimediato 6 anni e otto mesi: la condanna è stata circoscritta alla sola ipotesi di ricettazione aggravata con condanna finale a 5 anni e sei mesi. Stessa posizione per Luca Esposito, marito di Flora, che difeso da Nicola Pomponio e Fabio Segreti, si è visto ridimensionare la condanna a due anni.

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Rimangono sotto sequestro i beni, per circa 20 milioni di euro, sequestrati a casa di Luca Esposito a Pozzuoli: si tratta di 4 milioni di euro in contanti e 16 milioni di euro tra monili in oro e lussuosi orologi.