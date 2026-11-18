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Nella notte dello scorso 13 aprile si è verificato un raid armato all’esterno di una nota discoteca situata nella zona dei baretti di Chiaia. Davide Cerrone e Antonio Siviero sono accusati di aver esploso almeno tre colpi di pistola contro il rider, estraneo a contesti criminali, che è riuscito a scampare alla morte nascondendosi dietro un’auto parcheggiata in strada.

Gli inquirenti ritengono inoltre che i due giovani siano legati agli esponenti di vertice del clan Amato-Pagano di Melito. Secondo le indagini della DDA di Napoli, si sarebbe verificata una lite per futili motivi tra due gruppi di giovani, uno della zona dell’area nord di Napoli e l’altro del centro storico, continuata poi all’esterno.

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Raid fuori la discoteca a Chiaia, la vittima: «Mi nascosi dietro al Suv»

La vittima dell’agguato fallito è stata ascoltata dagli agenti del commissariato di San Ferdinando, confermando di essere stata lei il bersaglio dei colpi esplosi: «Improvvisamente notavo che due soggetti si portavano velocemente nella nostra direzione a bordo di uno scooter, forse un SH di colore chiaro ma non ne sono certo, percorrendo quindi via dei Mille per un breve tratto in contromano. I due soggetti, arrivati in prossimità del Suv di colore chiaro, si fermavano e il passeggero puntava nella mia direzione una pistola di medie dimensioni di colore nero ed esplodeva un primo colpo; immediatamente mi abbassavo dietro il Suv e in rapida sequenza ho sentito altri due spari… Credo di essere stato io l’obiettivo del raid».

L’amico della vittima

Della serata avvenuta nel locale di Chiaia ha parlato anche l’amico della vittima: «Di questi ragazzi non ricordo nulla, so solo che erano giovani e dentro la discoteca hanno aperto diverse bottiglie di champagne: avevano l’atteggiamento tipo dei personaggi che vogliono far capire che sono criminali o svegli, un po’ a “sistema”, cioè erano spavaldi, volevano essere notati».

Spari fuori alla discoteca a Chiaia, arresti dopo il raid

Martedì la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea, nei confronti dei due giovani indagati della zona di Melito, gravemente indiziati dei reati di tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco, aggravati dalle modalità mafiose. Il provvedimento è frutto delle indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e condotte dalla Squadra Mobile e dal commissariato di San Ferdinando, avviate dopo l’agguato in una nota zona della movida partenopea.

Siviero Antonio e Cerrone Davide, difesi dagli avvocati Luigi Poziello e Gandolfo Geraci, si avvalgono della facoltà di non rispondere, all’interrogatorio di garanzia celebrato pochi minuti fa nel carcere di Secondigliano davanti al GiP del Tribunale di Napoli Dottoressa Fabrizia Fiore. I difensori annunciano il ricorso al Tribunale del Riesame di Napoli