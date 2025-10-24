PUBBLICITÀ
HomeCronacaCamorra di Sant'Antimo, confiscati 2 yacht di 10 metri all'imprenditore
CronacaCronaca localePrimo Piano

Camorra di Sant’Antimo, confiscati 2 yacht di 10 metri all’imprenditore

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Camorra di Sant'Antimo, confiscati 2 yacht di 10 metri all'imprenditore
Camorra di Sant'Antimo, confiscati 2 yacht di 10 metri all'imprenditore
PUBBLICITÀ

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Bologna, con il supporto dei colleghi del Comando Provinciale di Napoli, hanno confiscato a una società campana, risultata nella disponibilità, attraverso una prestanome, di un affiliato al clan Aversano di Sant’Antimo, due imbarcazioni di pregio da oltre 10 metri, per un valore complessivo superiore a 500 mila euro.

Il soggetto, imprenditore edile, condannato in via definitiva a sei anni di reclusione, per concorso esterno in associazione per delinquere di tipo camorristico e trasferimento fraudolento di valori, aggravato dal metodo mafioso, è tuttora ristretto nel carcere di Secondigliano.

PUBBLICITÀ

Oltre 100 milioni di beni acquisti dallo Stato

Il provvedimento di confisca definitivo, emesso nel 2023 dalla Corte d’Appello di Napoli, all’esito di articolate investigazioni condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna nei confronti di esponenti della camorra con rilevanti interessi economici in Emilia Romagna, ha determinato la progressiva acquisizione a patrimonio dello Stato di beni per un valore di oltre 100 milioni di euro, a cui, oggi, si aggiungono i due cabinati.

L’attività di servizio in rassegna testimonia, ancora una volta, la particolare attenzione rivolta dalla Guardia di finanza all’individuazione e alla conseguente aggressione dei patrimoni e delle disponibilità finanziarie illecitamente accumulati, allo scopo di arginare l’inquinamento del mercato e favorire la libera concorrenza, a tutela della sana imprenditoria, della trasparenza e della sicurezza pubblica.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati