PUBBLICITÀ
HomeCronacaConfiscato l'ultimo covo di Messina Denaro, era l'appartamento del Geometra
CronacaCronaca nazionale

Confiscato l’ultimo covo di Messina Denaro, era l’appartamento del Geometra

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Confiscato l'ultimo covo di Messina Denaro, era l'appartamento del Geometra
Confiscato l'ultimo covo di Messina Denaro, era l'appartamento del Geometra
PUBBLICITÀ

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione al decreto di confisca, disposto dal Tribunale di Trapani – Sezione Misure di Prevenzione, in relazione ai beni riconducibili al geometra Andrea Bonafede, uno dei principali fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro.

Il provvedimento fa seguito al sequestro eseguito a marzo del 2025, all’esito di un’indagine di prevenzione condotta dalle Fiamme Gialle sotto l’egida e il coordinamento della Procura della Repubblica di Palermo. La confisca, in particolare, ha riguardato l’appartamento di Campobello di Mazara utilizzato come ultimo covo del latitante e l’auto di cui lo stesso si serviva per i suoi spostamenti.

PUBBLICITÀ

Con il medesimo decreto, il Tribunale ha inoltre applicato nei confronti del soggetto in questione anche la misura personale di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di quattro anni, accompagnata dall’obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Il servizio testimonia ancora una volta l’azione che la Guardia di finanza svolge, nell’ambito delle indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Palermo, nel settore del contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata, con il fine di aggredirne le ricchezze illecitamente accumulate.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati