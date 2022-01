Controlli green pass a Napoli: agenti in azione in bar, pizzerie e locali. Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, i poliziotti dei Commissariati San Ferdinando, Vomero e Montecalvario, i militari dell’Arma dei Carabinieri, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Mobile, hanno effettuato controlli nel quartiere Chiaia, Vomero, in via Toledo e nei Quartieri Spagnoli.

Nel corso dell’attività sono state identificate 344 persone, di cui 29 con precedenti di polizia. Gli operatori hanno controllato 5 esercizi commerciali sanzionando due bar, entrambi in piazza Trieste e Trento, per non aver verificato che gli avventori fossero in possesso della certificazione green pass. Infine, nei Quartieri Spagnoli sono stati rimossi 11 veicoli per sosta vietata.

Pianura: serve al banco senza “green pass”. Sanzionato.

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Pianura hanno controllato un bar in via Vicinale Trencia dove hanno accertato che il titolare, un 37enne napoletano, espletava l’attività lavorativa sprovvisto de green pass e, per tale motivo, lo hanno sanzionato.

I CONTROLLI DELLA MUNICIPALE

Nelle ultime ore la Polizia Locale di Napoli ha svolto numerosi interventi per il controllo delle norme che regolano la “movida” cittadina, le violazioni al Codice della Strada e il rispetto delle misure di prevenzione sanitarie. Sul lungomare alle aree di Chiaia, nel centro storico e al Vomero sono stati effettuati 46 controlli a locali e ad attività imprenditoriali come bar, locali, pizzerie elevando 12 verbali, 4 per occupazione abusiva di suolo pubblico, 5 per la mancata osservanza della normativa sui dei rifiuti e 3 per la diffusione di musica senza la necessaria autorizzazione di impatto acustico.

Gli agenti della Municipale hanno effettuato, inoltre, controlli relativi al rispetto della normativa anti-covid rivolti ai titolari e ai clienti delle attività imprenditoriali, elevando 6 verbali. Inoltre è stata disposta la chiusura di un’attività per 5 giorni per la mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa covid mentre due sono stati i verbali elevati per uso di alcol dopo le ore 22:00 in relazione all’Ord. Regionale 1/2022. Gli Agenti, inoltre, sono intervenuti piu’ volte in zona Piazza Garibaldi al fine di evitare assembramenti.

Al corso Umberto, si è provveduto a sequestrare 52 giubbotti contraffatti e a denunciare l’ambulante che li aveva messi in vendita, al Vasto a Chiaia è stato identificato e verbalizzato un soggetto poiché esercitava l’attività di parcheggiatore abusivo mentre due venditori ambulanti in via Toledo sono stati verbalizzati. Sul fronte delle verifiche al Codice della Strada sono stati effettuati 54 controlli ed elevati 21 verbali oltre alla rimozione di 24 veicoli con i carri gru.