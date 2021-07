Stamattina un tir ha sfondato il guardrail ed è precipitato giù dal viadotto autostradale in provincia di Salerno. Il terribile incidente si è verificato lungo l’A2 del Mediterraneo. Nel tragico evento sono rimasti coinvolti il conducente e il passeggero del mezzo pesante. Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’incidente: accertato che il veicolo è andato fuori strada precipitando giù per diverse centinaia di metri dal viadotto. Probabilmente il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo.

MORTI DOPO LA CADUTA DAL VIADOTTO

Purtroppo per i due viaggiatori non c’è stato nulla da fare. Uno è rimasto incastrato tra le lamiere dell’autoarticolato, l’altro sarebbe stato sbalzato fuori dal abitacolo. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118, la Polizia Stradale e l’Anas. Sull’arteria autostradale si registrano forti rallentamenti tra gli svincoli di Campagna e Contursi. Gli accertamenti della Polstrada dovranno nelle prossime ore la dinamica dell’incidente.