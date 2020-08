Aumentano contagi e tamponi in Italia, il bollettino del 18 agosto

Cresce il numero dei contagi covid nelle ultime 24 ore: sono 403, 83 in più di ieri. Ma aumenta anche il numero di tamponi, quasi 54mila, contro i 30mila di ieri. Le vittime sono 5 (erano state 4 ieri). Veneto (60) e Lombardia (50) in testa per nuovi casi. Il totale dei casi sale a 254.636, i morti sono 35.405. Questi i dati diffusi del ministero della Salute.

Ancora in crescita le persone ricoverate con sintomi per Covid: sono 843, 33 in più nelle ultime 24 ore. Stabili le terapie intensive (58), mentre i pazienti in isolamento domiciliare sono aumentati di 189 unità (ora sono 14.188). Gli attualmente positivi sono 15.089 (+222). I dimessi ed i guariti sono saliti a 204.142 (+174). In Lombardia c’è il maggior numero di pazienti in terapia intensiva (14), nel Lazio i ricoverati con sintomi (218).

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI IN CAMPANIA

Covid a Napoli e in Campania, il bollettino di oggi. È di 35 il numero dei nuovi casi di Coronavirus in Campania, stando al bollettino odierno diffuso dall’Unità di Crisi della Regione e che come sempre si riferisce alle rilevazioni effettuate sino alla Mezzanotte di ieri. L’incremento rispetto al giorno precedente è di un solo caso (ieri infatti erano 34), ma il numero di tamponi processati è più che raddoppiato: 3156 oggi, 1404 ieri. Di questi 35 nuovi positivi, 12 si riferiscono a soggetti provenienti dall’estero o contatti di precedenti casi di rientro. I nuovi guariti sono 6 mentre non si registrano, ancora una volta, deceduti.

