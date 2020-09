Coronavirus in Italia, 1912 contagi su oltre 107mila tamponi: è record dopo la fine del lockdown

Secondo il bollettino oggi diratamato, salgono ancora i positivi al Coronavirus in Italia. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore è stato registrato un incremento di 1.912 casi, il massimo del post lockdown (ieri erano stati 1.786). I tamponi restano su livelli da record, oltre i 107 mila. Le vittime giornaliere sono 20, in leggero calo rispetto alle 23 di ieri. Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale così a 306.235.

“L’Italia è stato il primo Paese occidentale ad essere stato pesantemente colpito dal Covid-19. Il governo e la comunità, a tutti i livelli, hanno reagito con forza e hanno ribaltato la traiettoria dell’epidemia con una serie di misure basate sulla scienza”. Lo scrive l’Oms sul suo profilo Twitter, dove posta un video che racconta la storia dell’esperienza italiana attraverso testimonianze e immagini di repertorio dei mesi scorsi. (ANSA).

In 24 ore 253 positivi su 7.579 tamponi, due decessi: questi i dati del bollettino di oggi dell’Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da Covid-19 in Campania. Il totale dei positivi è di 11.355 unità; quello dei tamponi è di 566.837. I guariti del giorno sono 150.

Bollettino Coronavirus Italia. Le provenienze dei positivi a Napoli Centro

Sono 91 i nuovi positivi al Covid rintracciati dall’Asl Napoli 1 Centro, competente per il capoluogo. Di questi, 37 individuati grazie all’attività idell’Unita’ Assistenziale (21 su richiesta dei medici curanti). Per altri 27 sono in corso approfondimenti per comprendere l’origine del contagio, 3 riferibili ad operatori sanitari del Cardarelli e Villa dei Fiori, uno da attività di screening per-ospedalizzazione e altri due provenienti da Svizzera e Francia. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, al Covid Center dell’Ospedale del Mare sono 24 i ricoveri in degenza, 2 in terapia intensiva e uno in subintensiva. All’ospedale Covid del Loreto Mare sono attualmente 38 i ricoverati in degenza. In provincia di Napoli, casi, tra gli altri, a Giugliano (5 positivi), Pozzuoli, Castellammare di Stabia.