Cosa fare a Napoli, ecco gli eventi in città dall’8 al 31 agosto

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Nelle settimane di grande affluenza di turisti, la città di Napoli potenzia i servizi di sicurezza, accoglienza e decoro, offrendo nel contempo un calendario fitto di eventi religiosi, sportivi e culturali anche per quanti trascorreranno queste giornate in città. La Task Force interassessorile – composta dall’assessora al Turismo Teresa Armato, dall’assessore al Verde Vincenzo Santagada, dall’assessore alle Infrastrutture e Mobilità Edoardo Cosenza e dall’assessore alla Polizia Municipale e Legalità Antonio De Iesu – è operativa per garantire la piena fruibilità delle aree più frequentate, dal Centro storico al Vomero, dal litorale ai principali poli commerciali, assicurando una città vivibile per chi resta e per chi arriva.

La Polizia Locale ha predisposto un piano straordinario che prevede oltre 4.600 turni di servizio distribuiti per tutto il mese, con personale impiegato a rotazione nelle aree a maggiore afflusso turistico, lungo gli itinerari culturali e nei principali punti di accesso alla città.

Sicurezza e decoro negli itinerari turistici

Supporto agli eventi culturali e turistici a Napoli

In tutto il mese di agosto ospita Napoli numerosi appuntamenti di richiamo per i quali è previsto un dispositivo dedicato di circa 420 agenti in totale, a tutela della sicurezza dei partecipanti e della fruizione degli spazi pubblici.

Questo il calendario dei prossimi eventi:

festeggiamenti in onore della Madonna della Neve, Ponticelli, fino al 10 agosto; Tour Giallo: rione Luttazzi, piazza Nazionale, piazza del Gesù fino all’8 agosto; Festa Assunzione: piazza Municipio, 15 agosto; Concerto all’alba, terrazza di Sant’Antonio a Posillipo, 15 agosto; Concerto Salmo, Arena Flegrea, 27 agosto; Incontro di calcio presso lo Stadio Maradona, 30 agosto; Festa dei Gigli, piazza De Franchis, concerto Rico Femiano, 31 agosto.



Il calendario completo degli eventi a Napoli