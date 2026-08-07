Terremoto a Pozzuoli, il sindaco: “Prezzi degli affitti alle stelle”

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La forte scossa di terremoto ha prodotto danni a molte abitazioni ma c’è stato anche un effetto inaspettato. Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, l’ha denunciato pubblicamente: “𝗣𝗿𝗲𝘇𝘇𝗶 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗳𝗳𝗶𝘁𝘁𝗶 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗼𝗽𝗼 𝗹𝗮 𝘀𝗰𝗼𝘀𝘀𝗮, 𝗰𝗵𝗶𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗮𝗹 𝗣𝗿𝗲𝗳𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗚𝘂𝗮𝗿𝗱𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗮. Ho raccolto le segnalazioni e le testimonianze di tantissimi concittadini che, già messi a dura prova dall’emergenza, si trovano oggi ad affrontare richieste economiche del tutto fuori mercato e ingiustificate. Di fronte a questo scenario mi sono attivato immediatamente e ho chiesto ufficialmente al Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, l’intervento della Guardia di Finanza per verificare sul campo quanto sta accadendo e bloccare ogni eventuale irregolarità. Non possiamo in alcun modo accettare che si speculi sulla pelle di chi sta già vivendo momenti di grandissima difficoltà e apprensione“.

Terremoto ai Campi Flegrei, 1700 sfollati e 691 case inagibili

Sono 691 le abitazioni inagibili e 1700 gli sfollati a seguito della forte scossa registrata nella serata di venerdì scorso ai Campi Flegrei. Questi i numeri riferiti dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, al termine della riunione che si è svolta in Prefettura per fare il punto della situazione. Nel comune di Pozzuoli sono 1652 le persone sgomberate di cui 1514 in autonoma sistemazione, 78 alloggiate in albergo e 60 al Palatrincone; nel comune di Bacoli sono 10 le persone in regime di autonoma sistemazione e a Monte di Procida 38.

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Per le verifiche agli edifici sono all’opera 37 squadre dei vigili del fuoco. “I vigili del fuoco stanno lavorando alacremente – ha detto il Prefetto -, siamo a metà delle verifiche complessivamente previste e dunque il numero degli sfollati sicuramente crescerà, ma tutto quello che è possibile fare in questo momento, lo si sta facendo“. Verifiche sono in corso anche su edifici non abitativi.