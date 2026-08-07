Ferragosto sulle spiagge di Napoli, disposto l’aumento dei controlli

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La Polizia Locale ha predisposto un piano straordinario che prevede oltre 4.600 turni di servizio distribuiti per tutto il mese, con personale impiegato a rotazione nelle aree a maggiore afflusso turistico, lungo gli itinerari culturali e nei principali punti di accesso alla città.

Sicurezza e decoro negli itinerari turisticiUn presidio costante interesserà le principali direttrici del turismo urbano – via Toledo, via Chiaia, via Partenope, piazza Trieste e Trento – con attività mirate al contrasto dell’ambulantato abusivo e alla tutela del decoro.

Potenziamento nelle aree balneari. Con l’aumento dei flussi verso il mare, sono stati intensificati i controlli in Marechiaro, Gaiola, Posillipo e Bagnoli–Coroglio, garantendo ordine e viabilità nei weekend, quando la pressione turistica è più elevata.

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Movida sicura e tutela dei luoghi della socialità

Sono stati rafforzati i servizi nelle aree della movida – Chiaia, Avvocata, Vomero, Fuorigrotta, Decumani, Quartieri Spagnoli – con interventi mirati al rispetto delle ordinanze vigenti nelle zone nell’area baretti di Chiaia; via Cisterna dell’Olio/ Vico Quercia /Via Moscati e limitrofe; piazza S. Domenico e limitrofe, e al contenimento dei fenomeni che incidono sulla vivibilità.

Interventi Interforze concordati e programmati con la locale Questura con denominazione “Alto Impatto” nell’ambito della movida area Decumani, Quartieri Spagnoli Chiaia, Vomero e Bagnoli, nelle giornate di venerdì e sabato. Servizi straordinari di controllo del territorio in avvicendamento con altre Forze di Polizia a Porta Nolana, piazza Dante, piazza Mercato, zona Vasto.

Proseguono le azioni contro il parcheggio abusivo e i servizi straordinari nelle aree più sensibili, in coordinamento con le altre Forze di Polizia, per garantire ordine, legalità e una città più accogliente. Un impegno straordinario per una città che accoglie. Con oltre 1.600 agenti, con impiego giornaliero h24 ripartito in turni, dedicati alle emergenze territoriali e all’infortunistica stradale, viene assicurata una copertura h24 dell’intero territorio urbano, con l’obiettivo di offrire a cittadini e turisti un ambiente sicuro, ordinato e fruibile.