Covid Campania, contagi in calo: 1.431 nuovi casi e 8 morti

L’aggiornamento quotidiano sulla situazione dei contagi Covid in Campania, sulla base dei dati della Protezione Civile.

Nuovi casi Covid, tamponi antigenici e molecolari

Nelle ultime 24 ore la Campania ha registrato un netto calo di contagi. Numeri alla mano, infatti, i nuovi casi covid sono 1.431, a fronte di 9.836 tamponi effettuati complessivamente. Di questi, 7.710 sono tamponi antigenici e 2.126 sono tamponi molecolari. Come sempre accade di lunedì, i dati sono in netta diminuzione rispetto a quelli dei giorni precedenti, poiché si riferiscono alla domenica.

Tasso di positività

Dei 1.431 nuovi casi, come rende noto il bollettino odierno dell’Unità di Crisi regionale, 88 sono risultati positivi covid al tampone molecolare. Invece, gli altri 1.343 sono risultati positivi al tampone antigenico. Il tasso di positività – il rapporto tra tamponi positivi sul totale di quelli analizzati – si attesta oggi al 14,55%, in netta diminuzione rispetto al dato registrato ieri, che era stato del 15,70%. Inoltre, si registrano purtroppo 9 morti, tutti verificatisi nelle ultime 48 ore.

Ricoveri e posti letto

Per quanto riguarda i dati sulle persone ricoverate per Covid-19 negli ospedali regionali, non c’è variazione nel numero dei pazienti che si trovano nei reparti di terapia intensiva, che sono 35, come ieri. Diminuiscono, invece, i pazienti ricoverati nei reparti di degenza ordinaria, che sono 569, cioè sei in meno rispetto a ieri.

I dati Covid della Protezione Civile

Positivi covid del giorno: 1.431

di cui:

Positivi all’antigenico: 1.343

Positivi al molecolare: 88

Test: 9.836

di cui:

Antigenici: 7.710

Molecolari: 2.126

Deceduti per covid: 9

Report posti letto su base regionale:

Letti di terapia intensiva disponibili: 581

Posti letto di terapia intensiva occupati: 35

Letti di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 569

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.