Cristian Basile, l’event creator dei vip che trasforma i sogni in realtà

Il suo nome è Cristian Basile ma nell’ambiente è conosciuto come il “wedding Planner e party Planner dei Vip”. Sì perché Cristian si è guadagnato sul campo questo riconoscimento, visto che tantissimi personaggi famosi (cantanti, attori, personaggi del mondo dello spettacolo etc) si sono rivolti a lui per l’organizzazione di eventi. Cristian Basile è capace di trasformare i sogni e desideri in realtà. Infatti la sua dote principale è quella dell’ascolto, che unita all’inventiva e all’originalità, fa sì che gli eventi da lui organizzati siano veramenti unici. L’event creator dei vip sa scegliere, grazie ai suoi gusti raffinati, l’addobbo giusto per la location, curando i minimi particolari.

La sua bio su Instagram parla chiaro, dove si definisce “𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐨𝐫 -𝐰𝐞𝐝𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐥𝐚𝐧𝐧𝐞𝐫 ◾️𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧 & 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 ◾️ 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐳𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐦𝐚𝐬”. Sui social è attivissimo, vanta infatti quasi 40mila followers su Instagram.

PAGINA INSTAGRAM: https://www.instagram.com/cristianbasileevents/

PAGINA FACEBOOK: https://www.facebook.com/CRISPARADISE