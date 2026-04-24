Criticò ristoratore sui social, al via il processo per diffamazione contro la De Crescenzo

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Ha deposto in tribunale, confermando quanto dichiarato nella querela, il titolare del ristorante di Castel di Sangro che denunciò per diffamazione la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo dopo il cenone di Capodanno del 31 dicembre 2022. “Il processo sta andando avanti per come ce lo proponevamo”, afferma all’ANSA l’avvocata Gaetana Di Ianni, difensore di Alessandro Coscia, titolare del ristorante ‘Antica Neviera’, oggi chiuso.

La tiktoker, venuta alla ribalta in seguito al caso di overtourism sulle piste da sci di Roccaraso, ha scelto di non presentarsi in tribunale a Sulmona. “Noi abbiamo querelato Rita De Crescenzo – prosegue la legale – in quanto autrice di tre video pubblicati sul suo profilo social, nei quali ha affermato il falso su quanto avvenuto quella sera, a Capodanno, ledendo l’immagine del mio assistito, quale titolare, nonché del ristorante”.

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“La signora De Crescenzo aveva affermato di essere stata invitata come ospite – ricorda l’avvocata Di Ianni – circostanza mai avvenuta; di non aver mangiato bene e di aver digiunato; ed esortava i follower a non andare. Ci fu un decremento dell’affluenza al ristorante immediatamente dopo la pubblicazione dei video, per tutta la stagione. Successivamente, dopo due anni, il titolare ha deciso, per motivi personali, di chiudere”. All’udienza del processo in corso a Sulmona, che si è tenuta ieri, giovedì 23 aprile, Rita De Crescenzo non era presente; la prossima udienza è prevista per il 13 ottobre 2026. Il ristoratore chiede 20mila euro di danni.