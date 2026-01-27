PUBBLICITÀ
Crollo palazzo a Casoria, il prefetto Di Bari incontra gli sfollati: "Non resterete soli"

Crollo palazzo a Casoria, il prefetto Di Bari incontra gli sfollati: "Non resterete soli"
«In un momento così delicato, la presenza del Prefetto Michele Di Bari al COC è stata una
testimonianza concreta di attenzione e sostegno verso Casoria e verso le famiglie colpite
dall’emergenza di via Cavour».

Lo dichiara il sindaco Raffaele Bene, al termine della riunione operativa svoltasi in serata. Accanto al Prefetto erano presenti i rappresentanti delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, del Comune di Casoria, oltre all’assessore regionale alla Protezione Civile Fiorella Zabatta e alla consigliera regionale Elena Vignati.

Crollo palazzo a Casoria, il prefetto Di Bari incontra gli sfollati: “Non resterete soli”

«Insieme – spiega il primo cittadino – abbiamo analizzato gli sviluppi della situazione e incontrato i rappresentanti del Comitato dei cittadini. È stato un confronto serio e costruttivo fondato sull’ascolto e sulla volontà condivisa anche dal Prefetto di non lasciare indietro nessuno».

Nel corso della stessa giornata, l’amministrazione comunale è intervenuta anche per garantire assistenza a 19 persone in via Padre Ludovico, vico VII, a seguito della segnalazione di una crepa in un edificio. «Anche se non si tratta di una criticità legata all’emergenza di via Cavour – sottolinea Bene – abbiamo deciso di intervenire immediatamente».

«Sono ore difficili per la nostra comunità – aggiunge – ma Casoria non è sola. La vicinanza di S.E. il Prefetto Di Bari, il supporto della Regione Campania, la presenza costante dei Vigili del Fuoco, delle forze dell’ordine e dei volontari rappresentano una rete solida di protezione per chi sta vivendo giorni di grande paura e incertezza».

«Continueremo a lavorare senza sosta – conclude il sindaco – per garantire sicurezza, assistenza e un futuro più sereno alla nostra città. Stiamo mettendo in campo ogni energia possibile».

