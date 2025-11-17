PUBBLICITÀ
HomeSocial & TendenzeCruciani riempie il Palapartenope ma è polemica sui social, lui: "Nulla contro...
Social & Tendenze

Cruciani riempie il Palapartenope ma è polemica sui social, lui: “Nulla contro Napoli”

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Cruciani riempie il Palapartenope ma è polemica sui social, lui: Nulla contro Napoli
Cruciani riempie il Palapartenope ma è polemica sui social, lui: Nulla contro Napoli
PUBBLICITÀ

Sabato 15 novembre la Zanzara ha portato il suo tour al Palapartenope di Napoli e, come da copione, non sono mancate tensioni e polemiche. L’ingresso di Rita De Crescenzo ad esempio, nota per essere uno dei personaggi più divisori dei social, ha acceso subito la sala: telefoni alzati per immortalare il momento e, subito dopo, una pioggia di fischi e insulti da parte di una gran fetta di pubblico.

Il duo Cruciani–Parenzo, da anni noto per le provocazioni rivolte a Napoli e ai napoletani, si è ritrovato a fronteggiare accese contestazioni. La De Crescenzo, però, non si è sottratta allo scontro verbale e, una volta sul palco, ha risposto a tono e ha dichiarato di essersi presentata pronta a gestire le ostilità. Anche all’esterno del Palapartenope l’atmosfera è stata agitata. Gruppi di manifestanti hanno infatti protestato contro lo show e contro i napoletani presenti in sala, accusati di sostenere il format ritenuto irrispettoso nei confronti della città.

PUBBLICITÀ

Polemiche che hanno spinto Cruciani a prendere posizione sul palco. Lo speaker radiofonico ha negato con fermezza di avere qualcosa “contro Napoli” e ha respinto le accuse di razzismo che gli erano state rivolte negli ultimi mesi, giudicandole infondate e fuori misura.

https://www.youtube.com/watch?v=MSWG4FM-a4Y
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati