Cruciani riempie il Palapartenope ma è polemica sui social, lui: “Nulla contro Napoli”

PUBBLICITÀ

Sabato 15 novembre la Zanzara ha portato il suo tour al Palapartenope di Napoli e, come da copione, non sono mancate tensioni e polemiche. L’ingresso di Rita De Crescenzo ad esempio, nota per essere uno dei personaggi più divisori dei social, ha acceso subito la sala: telefoni alzati per immortalare il momento e, subito dopo, una pioggia di fischi e insulti da parte di una gran fetta di pubblico.

Il duo Cruciani–Parenzo, da anni noto per le provocazioni rivolte a Napoli e ai napoletani, si è ritrovato a fronteggiare accese contestazioni. La De Crescenzo, però, non si è sottratta allo scontro verbale e, una volta sul palco, ha risposto a tono e ha dichiarato di essersi presentata pronta a gestire le ostilità. Anche all’esterno del Palapartenope l’atmosfera è stata agitata. Gruppi di manifestanti hanno infatti protestato contro lo show e contro i napoletani presenti in sala, accusati di sostenere il format ritenuto irrispettoso nei confronti della città.

PUBBLICITÀ

Polemiche che hanno spinto Cruciani a prendere posizione sul palco. Lo speaker radiofonico ha negato con fermezza di avere qualcosa “contro Napoli” e ha respinto le accuse di razzismo che gli erano state rivolte negli ultimi mesi, giudicandole infondate e fuori misura. https://www.youtube.com/watch?v=MSWG4FM-a4Y