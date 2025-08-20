Dal Rione Traiano alla rapina sul Lungomare, il 23enne ha sparato all’Excelsior

PUBBLICITÀ

È Francesco Pio Salvati il secondo presunto rapinatore arrestato per la rapina con spari nella hall all’hotel Excelsior sul lungomare di Napoli. Il 23enne è del Rione Traiano, è accusato di rapina in concorso, possesso illegale di arma da fuoco e lesioni aggravate. Prima di lui, qualche giorno fa, era stato arrestato il 26enne Giuseppe Ruggiero indicato come il suo complice.

Ad arrestare Salvati gli uomini della squadra mobile (dirigente Giovanni Leuci, sezione antirapina guidata dal vice questore aggiunto Giuseppe Fusco). Fondamentali le immagini delle telecamere di videosorveglianza e la testimonianza del turista rimasto vittima del raid.

I fatti sono avvenuti lo scorso 12 agosto quando i due, con i volti coperti da caschi ed armati di pistola, avevano commesso due rapine in rapida successione: la prima ai danni del turista di nazionalità marocchina al quale, a seguito di una colluttazione iniziata all’esterno e terminata nella hall dell’hotel Excelsior di via Partenope, era stato sottratto un orologio marca Audemars Piguet del valore di 80mila euro. Il primo ad essere stato bloccato è stato Ruggiero poi sottoposto a fermo di indiziato di delitto, poi convalidato con contestuale emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere.