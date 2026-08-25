Dalla fuga dalla polizia al grave incidente, ragazzino ricoverato al Cardarelli

Ieri sera gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio in via Scarfoglio, nei pressi di un distributore di carburanti, hanno controllato tre persone che erano a bordo di due scooter. Alla vista dei poliziotti, uno dei conducenti si è dato improvvisamente alla fuga. Tuttavia, gli agenti sono riusciti ad interrompere la corsa del fuggitivo in via Antignana, nei pressi di un ristorante. In quei frangenti, mentre i poliziotti scendevano dall’auto di servizio per procedere al controllo, un ragazzino è riuscito ad allontanarsi nuovamente a bordo del proprio scooter, facendo perdere le sue tracce.
Poco dopo, nell’ambito delle ricerche effettuate dalla Polizia di Stato nella zona, gli operatori hanno rintracciato il fuggitivo riverso a terra e ferito, accanto allo scooter. Dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che il giovane era andato ad impattare contro un palo dell’illuminazione pubblica, terminando successivamente la propria corsa contro il muro di cinta della concessionaria; inoltre, lo stesso era privo del casco protettivo. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha trasportato il 17enne all’ospedale Cardarelli, in codice rosso, in pericolo di vita e con prognosi riservata.
Tragico incidente in scooter tra Giugliano e Qualiano, muore 22enne