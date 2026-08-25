Dalla fuga dalla polizia al grave incidente, ragazzino ricoverato al Cardarelli

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Ieri sera gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio in via Scarfoglio, nei pressi di un distributore di carburanti, hanno controllato tre persone che erano a bordo di due scooter. Alla vista dei poliziotti, uno dei conducenti si è dato improvvisamente alla fuga. Tuttavia, gli agenti sono riusciti ad interrompere la corsa del fuggitivo in via Antignana, nei pressi di un ristorante. In quei frangenti, mentre i poliziotti scendevano dall’auto di servizio per procedere al controllo, un ragazzino è riuscito ad allontanarsi nuovamente a bordo del proprio scooter, facendo perdere le sue tracce.

Poco dopo, nell’ambito delle ricerche effettuate dalla Polizia di Stato nella zona, gli operatori hanno rintracciato il fuggitivo riverso a terra e ferito, accanto allo scooter. Dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che il giovane era andato ad impattare contro un palo dell’illuminazione pubblica, terminando successivamente la propria corsa contro il muro di cinta della concessionaria; inoltre, lo stesso era privo del casco protettivo. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha trasportato il 17enne all’ospedale Cardarelli, in codice rosso, in pericolo di vita e con prognosi riservata.

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