Dalla discussione al litigio, fino a tirar fuori i coltelli. E’ questa la dinamica classica che ha portato al ferimento di due donne che, nella notte, sono arrivate all’ospedale dei Pellegrini con ferite da arma da taglio. Non sono gravi, sono state dimesse dopo le medicazioni del caso.

Dalla lite alle coltellate, donne si colpiscono a vicenda fuori al bar a Porta Capuana

Nel Pronto Soccorso dell’ospedale del centro di Napoli è intervenuta la pattuglia del commissariato Montecalvario della Polizia di Stato, allertati dai sanitari come da prassi in casi del genere.

Le due ferite sono una 37enne e una 31enne, entrambe di origine dominicana. Alle domande degli agenti, hanno ammesso di essersi colpite a vicenda, durante una lite avvenuta vicino ad un bar in zona Porta Capuana. Hanno parlato di una discussione che sarebbe nata tra loro per motivi di poca importanza e che sarebbe rapidamente degenerata fino al doppio ferimento.

I medici hanno escluso conseguenze gravi per entrambe. Una delle più, ferita ad un gomito, è stata medicata e giudicata guaribile in 20 giorni; l’altra è stata invece raggiunta da un fendente all’arto superiore, ma anche in questo caso le sue condizioni non destano preoccupazione. Per lei 21 giorni di prognosi. Nel litigio non sarebbero state coinvolte altre persone.