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Tenta l’estorsione all’avvocato nello studio a Secondigliano, malvivente colto in flagrante

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Tenta l'estorsione all'avvocato nello studio a Secondigliano, malvivente colto in flagrante
Tenta l'estorsione all'avvocato nello studio a Secondigliano, malvivente colto in flagrante
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La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 50enne, con precedenti di polizia, anche specifici, per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Tenta l’estorsione all’avvocato nello studio a Secondigliano, malvivente colto in flagrante

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile hanno accertato che l’uomo, nella giornata di mercoledì, si era recato presso uno studio legale ed aveva avvicinato un avvocato pretendendo il pagamento di una somma di denaro da parte del titolare dell’attività. L’avvocato, in quel momento, ha invitato l’uomo a ripresentarsi il giorno successivo.

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Nel pomeriggio di ieri, gli operatori hanno quindi predisposto un servizio di osservazione nel corso del quale il prevenuto si è ripresentato presso lo studio legale e, dopo aver reiterato la richiesta estorsiva, è stato bloccato.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante. Si tratta di Roberto Massaro, nato il 29/11/1975, già in passato condannato a quattro anni e ritenuto vicino al clan Cesarano.

 

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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