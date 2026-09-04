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La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 50enne, con precedenti di polizia, anche specifici, per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Tenta l’estorsione all’avvocato nello studio a Secondigliano, malvivente colto in flagrante

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile hanno accertato che l’uomo, nella giornata di mercoledì, si era recato presso uno studio legale ed aveva avvicinato un avvocato pretendendo il pagamento di una somma di denaro da parte del titolare dell’attività. L’avvocato, in quel momento, ha invitato l’uomo a ripresentarsi il giorno successivo.

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Nel pomeriggio di ieri, gli operatori hanno quindi predisposto un servizio di osservazione nel corso del quale il prevenuto si è ripresentato presso lo studio legale e, dopo aver reiterato la richiesta estorsiva, è stato bloccato.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante. Si tratta di Roberto Massaro, nato il 29/11/1975, già in passato condannato a quattro anni e ritenuto vicino al clan Cesarano.