“Condanna a morte per il Sud, va ritirato”, De Luca attacca Calderoli sul DDL Autonomia Differenziata

La Campania chiederà il ritiro del DDL sull’Autonomia Differenziata, presentato dal ministro degli affari regionali Roberto Calderoli, nel corso della Conferenza Stato-Regioni in programma domani, giovedì 17 novembre. E’ quanto annunciato da Vincenzo De Luca nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia. Il governatore campano si è detto pronto ad una “battaglia” contro il disegno di legge del ministro leghista, illustrando nel dettaglio i motivi della sua contrarietà al provvedimento in questione.

DDL AUTONOMIA, E’ SCONTRO DE LUCA-CALDEROLI

De Luca ha parlato di dissenso totale, riferendosi al DDL di Calderoli: “Abbiamo già formalizzato, con un documento, la richiesta di revocare questo disegno di legge. Va revocato perchè non è neanche emendabile considerato lo spirito di fondo che lo anima. Il testo di Calderoli vuole spezzare l’Unità Nazionale e condannare a morte il Sud Italia. La riforma ipotizza infatti una competenza autonoma delle Regioni per quanto riguarda il personale sanitario, il personale scolastico e quello previdenziale. Aggiungere contratti regionali a quelli nazionali, come pensa qualche regione del Nord, significa attivare un flusso di mobilità dal Sud verso il Nord di medici e docenti. Un disastro che mettere a rischio nel Meridione servizi essenziali come la sanità e l’istruzione”.

“MI AUGURO CHE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SI RENDA CONTO DEL RISCHIO”

De Luca si rivolge poi al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, auspicandosi che sappia rendersi conto dell’importanza della posta in palio: “Parleremo con il Presidente del Consiglio, mi auguro sia consapevole del pericolo mortale che rischiano l’Italia e il Sud. Ho sentito spesso, in queste settimane, parlare di Nazione e Unità Nazionale. Spero in comportamenti conseguenti“.

Si preannuncia quindi una battaglia tra il governatore della Campania e Calderoli. E De Luca annuncia di non essere solo in questa “campagna”:“Ma non saremo soli. Abbiamo già raggiunto un’intesa con Basilicata, Calabria, Puglia, Lazio. Ma il dibattito è aperto anche nel Centro e del Nord del Paese. Il punto è che le contraddizioni sono così clamorose che le persone intellettualmente oneste non potranno non riconoscere la fondatezza delle nostre ragioni”.