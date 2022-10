“Siamo vicini alla guerra nucleare”, De Luca lancia una manifestazione per la pace

Oggi Vincenzo De Luca ha parlato delle misure economiche messe in campo dalla Regione Campania per sostenere le famiglie e le imprese contro il caro bollette facendo riferimento anche alla manifestazione per la pace organizzata per il 29 ottobre a Napoli: “Veda il coinvolgimento del mondo del volontariato, scolastico, sindacale, imprenditoriale, religioso, culturale per far crescere un movimento. Dal 24 febbraio abbiamo avuto un’evoluzione drammatica della guerra e abbiamo parlato delle grandi responsabilità della Russia e sostenuta l’Ucraina. E’ iniziata a circolare la notizia del possibile utilizzo delle armi nucleari, questo vuol dire che siamo arrivati ad un passo delle guerra nucleare. Adesso la situazione è diventata complicata e dobbiamo proporci il cessate il fuoco. Stiamo avendo risvolti drammatici per la crisi economica, produttiva e sociale. Governo e partiti devono dire al popolo italiano l’obiettivo che stiamo perseguendo“, dichiara De Luca.

UCRAINA E GOVERNO MELONI

“Non possiamo vivere in un’economia di guerra senza dirlo in maniera esplicita. E’ necessario un cessate il fuoco per dare un mese per far lavorare le diplomazie e le personalità religiose. Il presidente dell’Ucraina deve promuovere il dialogo insieme alle altre forze che lo sostengono”.

“Il problema delle bollette diventa pesantissimo per commercio, famiglie e produzione. Le aziende dei trasporti sono in crisi, i comuni rischiano di non avere i soldi per pagare le bollette e abbiamo difficoltà a pagare le strutture sanitarie. Meloni va rispettate perchè ha dato prova di equilibrio e aspettiamo la composizione di Governo. Mi auguro che rispetto al covid prevalga la posizione responsabilità ma ricordo i suoi cortei senza mascherina“, conclude il Governatore.