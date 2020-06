De Luca annuncia: “Non sarà più obbligatorio portare sempre la mascherina”

Niente più mascherina obbligatoria in Campania dal 22 giugno. Ad annunciarlo è il governatore della Campania Vincenzo De Luca durante la rituale conferenza stampa. “Da lunedì 22 giugno resterà l’uso facoltativo della mascherina all’aperto, mentre resta l’obbligo di indossarla nei luoghi chiusi”, ha detto De Luca.

L’attacco al governo. “Da Roma ci arriva un quadro di grande confusione, che ci convince della necessità di prepararci a risolvere da soli i nostri problemi. Si stanno preparando gli Stati Generali sull’economia. Siamo entrati nella società digitale. In 10 giorni si fa un Concilio ecumenico”. Avremo motivo di grande consolazione dopo questa sorta di concilio di Nicea. Riceveremo tanta semplificazione”.

Lo scandalo delle elezioni secondo De Luca

“Si sta consumando nel frattempo uno scandalo istituzionale di proporzioni enormi. la decisione su quando consentire il voto nelle Regioni e nei comuni. Quando fare il referendum. Siamo alla più totale irresponsabilità. In altri paesi civili ci sarebbe stata una rivolta. I presidenti delle regioni avevano chiesto il voto l’ultima settimana di luglio, per stare tranquilli per l’inizio dell’anno scolastico. Si apre tutto, ma non la scuola. “La verità è che hanno paura di andare a votare, I 5s, Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia. Il governo non dice niente. Qualunque persona razionale capisce che ci dovremmo concentrare su scuola e vaccinazioni. Immaginabile chiudere le scuole appena aperte, per riaprirle e richiuderle per i referendum, a settembre”. Infine durante la conferenza ha parlato della questione sull’uso della mascherina

De Luca attacca il Governo

“Il livello di irresponsabilità e di cialtroneria di tutte le componenti del governo italiano è al massimo. Una vergogna istituzionale. Nessuno dà una motivazione. Una vergogna. Il governo se ne infischia della scuola, preparatevi alla consumazione di questo delitto. Non si sa nulla. Come comincia l’anno scolastico? Finirà come sempre: faremo finta di fissare regole che non potremo rispettare. Da roma arriva un atto di totale disprezzo totale per le famiglie, e per gli elettori”.

Lavoro a tappeto su controlli sanitari.

De Luca parla del caso scuola: “Oggi si completano tamponi a docenti, fatti a migliaia. Orgogliosi di avere fatto questo lavoro. Pronti a campagna di vaccinazione di massa. Già acquistato vaccini in particolare per bambini e anziani”.

“In Lombardia ancora attivi 306 focolai, situazione pesanti. Alcuni contagi ultimi giorni ripositivizzati, questo dice che dobbiamo ripetere tamponi. Nei giorni scorsi 2 nuovi contagi in Vallo Di Diano, uno dei contagiati negativo fino a 40 giorni fa, oggi positivo e asintomatico. Indagine su apertura zone rosse in Lombardia: noi senza dibattito abbiamo messo in quarantena e deciso zona rossa. Anticipato di 15 giorni decisioni prese dal Governo e questo ci ha salvato. Oggi indice contagiosità Campania è più basso d’Italia così come indice mortalità. Oggi epidemia marginale. Ma prepariamoci a un ritorno e a tornare a essere regione più efficiente d’Italia. Abbiamo avuto un quarto dei decessi del Veneto”.

Cosa riapre

De Luca: “Riaprono sale bingo, sale scommesse, discoteche per ristorazione e bar, no ballo. Apriamo attività di spettacolo all’aperto anche con più di 1000 spettatori e in locali chiusi avremo gradazione in base a capienza.Completati tutti i pagamenti. Per 53mila professionisti e per 110mila imprese. Parte poi piano per lavoro della Regione Campania, chi ha vinto concorso va a lavorare. Sembra normale – ha detto De Luca – ma invece abbiamo fatto gli straordinari. Nessuno ha fatto quel che abbiamo fatto noi”.

La mascherina

Da lunedì 22 giugno non ci sarà l’obbligo di avere la mascherina all’esterno, mentre rimarrà l’obbligo al chiuso. Ad annunciarlo è De Luca.