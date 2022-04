Degrado tra Villaricca e Qualiano, Via della Libertà invasa da liquami dopo la pioggia

Per l’ennesima volta, con l’arrivo delle forti piogge, Napoli e provincia subiscono il colpo in maniera devastante. Strade allagate, in cui le macchine hanno difficoltà a procedere, tombini che esplodono riportando a galla escrementi e acque nere, causando enormi disagi all’intera popolazione.

Le strade allagate dell’hinterland napoletano

Al punto che le persone si vedono costrette a denunciare le situazioni più disastrate, rivolgendosi alle autorità o alle testate giornalistiche nella speranza di ricevere supporto. Come nel caso di questa signora, che si è rivolta ad Internapoli poiché da ore, ormai, un tombino nei pressi della sua abitazione continua a rigettare fluidi. Nel video ricevuto, si vede chiaramente via della Libertà – tratto al confine tra Villaricca e Qualiano – interamente sommersa di acqua sporca. Le automobili transitano, costrette a rallentare, mentre la donna mostra che l’allagamento proviene da un tombino. L’acqua ne fuoriesce incessantemente, portando con sé rifiuti ed escrementi di ogni tipo.

Il messaggio di segnalazione alla redazione di Internapoli

Il video era accompagnato da un messaggio, attraverso il quale la mittente ci spiegava che era stato allertato chi di dovere per risolvere la situazione. Tuttavia, una volta arrivati gli addetti, non avevano risolto nulla. La spiegazione da loro fornita, secondo il racconto, era l’errata misura di un oggetto non ben specificato. Fatto sta, che il loro intervento è risultato totalmente inutile.

Episodi analoghi: la palazzina allagata ad Agnano

Non è la prima volta che alla redazione vengono segnalati simili episodi. Solo alcuni mesi fa ad Agnano, nei pressi dell’uscita della tangenziale, una palazzina era rimasta isolata a causa del malfunzionamento dei tombini. Il plesso, situato in via Raffaele Ruggiero e composto da diversi edifici, a causa di un guasto dell’impianto di tubazione delle fognature mai riparato – insieme ai violenti temporali degli ultimi giorni – si era allagato. L’acqua mista a liquami si era sparsa e aveva cominciato ad accumularsi inverosimilmente. Nel giro di poco il livello era salito a dismisura, rendendo difficile e pericoloso l’ingresso e l’uscita dai palazzi.