Ines Trocchia torna su Playboy, la modella napoletana protagonista nel 2026

Ines Trocchia torna sulle pagine della rivista internazionale Playboy. La 31enne modella originaria di Nola è protagonista della inside cover della “Spring 2026 Issue” di Playboy. Per Trocchia si tratta di un ritorno sulla rivista internazionale, avendo già vissuto il debutto nel 2017 sulla copertina di Playboy Portogallo. Fu proprio quella copertina a segnare l’inizio della sua affermazione a livello globale.

Ines Trocchia super sexy su Playboy Slovacchia.  Il maggior magazine maschile (Playboy) della Slovacchia le ha dedicato un servizio di 8 pagine sull’ultimo numero. Le immagini sono state scattate dal noto fotografo internazionale Brian B Hayes, responsabile del trucco e parrucco Amira Laurato, un’altra napoletana.

Un servizio fotografico bollente in lingerie e nudo coperto, che lanciò la modella campana, che vive a Milano per ragioni lavorative. Ines è stata protagonista di servizi fotografici e si è conquistata uno spazio nel panorama delle modelle italiane ed internazionali.

