Dieci anni senza Lucio Dalla, l’omaggio di Jorit e il ricordo dei cantanti napoletani

Il primo marzo del 2012 ci lasciava Lucio Dalla, maestro della musica italiana. Il ricordo dei suoi colleghi e amici a dieci anni dalla scomparsa. Lucio Dalla nasce a Bologna e proprio 3 giorni prima del suo 69esimo compleanno viene a mancare, lasciandoci una grande eredità artistica ed emotiva.

Dieci anni dalla morte di Lucio Dalla

Dalla ha scritto tra le canzoni più significative del panorama della musica italiana, il suo canto e le sue parole sono rappresentative di una generazione e non solo. Le parole sussurrate dalla voce di Lucio Dalla sembrano essere “impermeabili” allo scorrere del tempo, non soffrono l’invecchiamento restando sempre attuali. Dai concetti politici e sociali a quelli più strettamente emotivi, le sue canzoni suscitano ancora grandi emozioni. Il suo patrimonio musicale e artistico echeggia nelle “soffitte” di ricordi dei più grandi e riempie di curiosità le orecchie dei più giovani.

“Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un pò” famosissimo inizio di ‘L’anno che verrà’, una delle canzoni più note del cantante Bolognese, che ancora oggi riempie i cuori. Canzoni ricche di sentimento come ‘Stella di Mare’ o innovative e da decifrare nella loro complessità come ‘La sera dei miracoli’ o ‘La settima luna’ e canzoni rappresentative di sentimenti comuni come ‘Futura’. Queste solo alcune delle gemme del forziere d’oro lasciatoci da Dalla. Famose anche le sue collaborazioni con Morandi, figlia delle quali è la famosa strofa “siamo angeli con le rughi un po’ feroci sugli zigomi” di ‘Vita’. Famosissima anche la sua ‘Caruso’ omaggio al grande cantante e al golfo di Napoli, città alla quale era affezionato e che lo ispirava sempre. Nota la sua presenza nella canzone ‘Napule’ con Gigi D’alessio, Gigi Finizio e Sal Da Vinci.

Il ricordo di Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo

Oggi a dieci anni dalla sua scomparsa i suoi “insegnamenti” restano e i suoi colleghi lo ricordano con foto e magnifiche parole. Gigi D’Alessio pubblica una foto con Lucio Dalla ricordandolo così: “Un’amico di Napoli, un’amico di tutti. Un’artista e una persona speciale con cui ho avuto la fortuna di cantare in più occasioni.” “Un privilegio e un ricordo bellissimo che ancora oggi mi riempie il cuore. Ciao Lucio“. Anche il cantante Nino D’Angelo ricorda Lucio Dalla con un post. “Tu rimarrai indimenticabile non solo come artista ma anche come persona..Grazie per l’amicizia bella che mi hai sempre dimostrato” così scrive il cantante napoletano.

Il murale di Jorit per Lucio Dalla

Anche il famoso artista Jorit ha deciso di omaggiare il cantante con un murale a Sorrento. L’artista, già famoso per aver ritratto svariate personalità in punti rappresentativi della città, ha deciso di omaggiare il cantante ritraendo il suo volto su una facciata di un palazzo di Sorrento. Il murale è stato realizzato per celebrare il cantante anche in vista dell’evento “I Colori di Lucio”. Il volto di Lucio Dalla sarà circondato sullo sfondo dai suoi versi. Oggi Jorit ha pubblicato la foto dei progressi e si può intravedere come anche il volto di Lucio avrà le due strisce rosse in volto, segno distintivo dell’artista dei colori. Nel post Jorit scrive: “Work in progress, 10 anni senza Lucio“. Omaggia poi il suo ricordo con i versi della canzone di Dalla ‘Se io fossi un angelo’: “Vi do’ due ore, Due ore al massimo, Poi sulla testa, Vi piscerei, Sui vostri traffici, Sui vostri dollari, Sulle vostre belle Fabbriche, Di missili“. La stessa canzone sembra essere anche la prescelta per circondare il volto del murale con i suoi versi.