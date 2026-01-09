Dipendenti del Leroy Merlin licenziate per malattia, mobilitazione di solidarietà al punto vendita di Giugliano

PUBBLICITÀ

Difficile non rimanere sconcertati davanti al comportamento di Leroy Merlin, azienda che da anni si presenta come paladina di solidarietà, inclusione e benessere dei propri lavoratori. La stessa azienda che, nel proprio Codice Etico e nelle comunicazioni pubbliche, si vanta di essere “vicina alle persone”.

Peccato che, pochi giorni prima di Natale, abbia licenziato una lavoratrice per assenze dovute a malattia, tutte regolarmente certificate. E non si tratta dell’unico caso: due lavoratrici allontanate per motivi di salute, in un periodo di estrema fragilità personale e sociale.

Impiegate del Leroy Merlin licenziate per malattia, mobilitazione di solidarietà al punto vendita di Giugliano

“Un’azienda che si definisce ‘socialmente responsabile”, ripara la Uiltucs Campania, “non può permettersi azioni così in contrasto con i valori che dichiara di sostenere. Licenziare una persona malata non è solo un atto ingiusto: è una violenza verso il diritto alla salute, tutelato dalla Costituzione e dalla legge”.

La malattia non è una scelta. Non può e non deve essere trasformata in una colpa. Eppure Leroy Merlin ha scelto di mandare un messaggio chiaro: se ti ammali, rischi il posto di lavoro. Il vero volto dell’azienda non è quello degli slogan o delle campagne pubblicitarie. È quello che emerge quando dovrebbe dimostrare vicinanza e supporto: un’azienda che, davanti alla difficoltà, preferisce fare “pulizia” invece di tutelare chi ha bisogno di sostegno.

La credibilità di un’impresa non si misura dalle parole, ma dai comportamenti concreti. E in questo caso Leroy Merlin si mostra molto distante dal rispetto dei diritti e della dignità dei lavoratori.

Per questo la Uiltucs Campania scende in campo. Lo sciopero si terrà sabato 10 gennaio presso il punto vendita Leroy Merlin di Giugliano, all’interno del Centro Commerciale “Grande Sud”.

È prevista una mobilitazione dalle 8:00 alle 13:00, per dare voce a chi voce non ha più, per difendere diritti che non possono essere negoziabili.

Chiediamo a Leroy Merlin di: chiarire pubblicamente le ragioni di queste scelte, ripristinare il rispetto per i diritti fondamentali dei dipendenti, dimostrare con i fatti la responsabilità sociale che tanto rivendica.

I lavoratori non sono numeri. E non possono essere trattati come tali. In attesa di un’azione correttiva, esprimiamo piena solidarietà alle lavoratrici licenziate e a tutte le persone che ogni giorno affrontano situazioni simili sul posto di lavoro.

Non mancherà nessuno. Perché la salute non si licenzia. I diritti non vanno in saldo.