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Dramma a Qualiano, Giuseppe trovato morto nei pressi dello stadio

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Dramma a Qualiano, Giuseppe trovato morto nei pressi dello stadio
Dramma a Qualiano, Giuseppe trovato morto nei pressi dello stadio
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Un dramma si è consumato nelle scorse ore a Qualiano, attorno alle 23:30 di ieri, domenica 9 agosto. Un uomo, Giuseppe Di Domenico, 65 anni, è stato trovato morto nei pressi del campo sportivo “Santo Stefano”, in un’area rurale non lontana dalla chiesa della Santissima Immacolata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, e i carabinieri della locale stazione, impegnati negli accertamenti del caso. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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“Mi mancheranno i tuoi buongiorno sotto ogni post, eri una persona molto educata e riservata. Buon viaggio, Peppino! Ora potrai essere di nuovo accanto alla tua amata moglie”, il commento di un amico su Facebook in memoria dell’uomo.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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