Dramma a Qualiano, Giuseppe trovato morto nei pressi dello stadio

Un dramma si è consumato nelle scorse ore a Qualiano, attorno alle 23:30 di ieri, domenica 9 agosto. Un uomo, Giuseppe Di Domenico, 65 anni, è stato trovato morto nei pressi del campo sportivo “Santo Stefano”, in un’area rurale non lontana dalla chiesa della Santissima Immacolata.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, e i carabinieri della locale stazione, impegnati negli accertamenti del caso. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
“Mi mancheranno i tuoi buongiorno sotto ogni post, eri una persona molto educata e riservata. Buon viaggio, Peppino! Ora potrai essere di nuovo accanto alla tua amata moglie”, il commento di un amico su Facebook in memoria dell’uomo.