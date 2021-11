Donna cade dal quarto piano, Carmela non ce l’ha fatta: lacrime a Casoria

Non ce l’ha fatta Carmela, donna di 77 anni caduta nel vuoto nel fine settimana a Casoria. L’anziana era precipitata dal quarto piano di una delle palazzine ed era stata ritrovata giù, nell’erba, dai vicini, nello spazio verde antistante. Carmela era stata trasportata d’urgenza al Cardarelli in codice rosso, per lei fratture multiple su tutto il corpo, traumi enormi che hanno poi sancito la fine della vita della signora. Stamattina alle ore 10.30, i funerali al Santuario di San Benedetto Abate a Casoria.

ARTICOLO CORRELATO \ Tragedia in ospedale a Napoli, donna precipita nel vuoto dal quarto piano: morta sul colpo

Un volo di diversi metri, la morte sul colpo. Tragedia all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Una donna di 34 anni di origine ucraine è precipitata dal quarto piano nosocomio della Pignasecca rimanendo uccisa. Inutili i soccorsi, la 34enne era già morta quando è stata ritrovata in via Giovanni Ninni, una delle stradine adiacenti all’ospedale. L’ipotesi più accreditata è quella del suicidio. Restano da accertare le cause dell’eventuale gesto volontario della 34enne.

La donna, una senza fissa dimora e ospite di una casa famiglia, era ricoverata al Reparto Oculistica del Pellegrini per sottoporsi a un intervento chirurgico. A quanto è emerso, la vittima aveva alle spalle una storia di violenza sessuale e maltrattamenti.