Donna muore mentre è in fila al Comune di Napoli, fatale un malore

Tragedia questa mattina, lunedì 22 settembre, nella sede della IV Municipalità di via Emanuele Gianturco a Poggioreale. Una donna di circa 55 anni si è sentita male mentre era in fila per un certificato e, nonostante i tentativi di soccorso, è deceduta per arresto cardiaco.

L’allarme è scattato attorno alle 9.30. La donna si sarebbe improvvisamente accasciata nell’androne interno della struttura, diventando cianotica. Subito diverse persone presenti hanno cercato di aiutarla, tra cui anche un infermiere. Ma i soccorsi avrebbero tardato ad arrivare, e questo ha scatenato polemiche.

“Abbiamo chiamato l’ambulanza – racconta Mario Maggio, presente sul posto, a Il Mattino –. Ne abbiamo fermata una in strada dopo una 30ina di minuti. Ma si è dovuto attendere quella inviata dalla centrale operativa, arrivata dopo circa 40 minuti. Purtroppo, per la signora non c’è stato nulla da fare. È morta per arresto cardiaco”.

Lo stesso testimone aggiunge: “Abbiamo chiamato subito il 118, nell’attesa del suo arrivo, sono riuscito ad allertare un’ambulanza di passaggio in strada. Il personale sanitario è intervenuto, ma poi è andato via perché la centrale aveva inviato una seconda ambulanza che è arrivata dopo circa 6-7 minuti. Purtroppo, però, la signora è deceduta. Non sappiamo se la signora si sarebbe salvata se fosse stata soccorsa prima, saranno le autorità competenti a chiarire i tempi e le procedure. Tutta la vicenda è durata circa 40 minuti. Magari se ci fosse stato un defibrillatore in Municipalità, si sarebbe potuta salvare. Non lo so”.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. La Municipalità è stata chiusa per i rilievi, mentre il pm di turno ha disposto la restituzione della salma ai familiari per le esequie.