CronacaCronaca locale

Doppio incidente a Marano, auto si schiantano contro i veicoli in sosta e si ribaltano

Doppio incidente nella notte a Marano, entrambi con la stessa dinamica e causati, probabilmente, dall’alta velocità.

A riportare la notizia, Il Mattino. Il primo dei due incidenti è avvenuto in via San Rocco: protagonista, una Jeep Renegade che ha perso il controllo andando a sbattere contro un’auto in sosta per poi ribaltarsi sulla carreggiata. L’impatto ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno subito provveduto a mettere in sicurezza la zona e liberare i passeggeri dall’auto incidentata. Due gli occupanti, entrambi trasportati in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Identico scenario anche al corso Europa. Qui un’auto guidata da due giovani è andata a sbattere contro veicoli in sosta. Due i feriti, indagano i carabinieri di Marano.

