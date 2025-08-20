PUBBLICITÀ
Dramma a Marano, 18enne precipita dal balcone: è grave

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Dramma a Marano, 18enne precipita dal balcone: è grave
Dramma a Marano, 18enne precipita dal balcone: è grave
Momenti di panico questa mattina a Marano, dove una ragazza di appena 18 anni è volata giù dal balcone della propria abitazione, situata in una traversa di via Merolla, a pochi passi dal municipio. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 8, tra le urla disperate che hanno richiamato immediatamente i passanti. Alcuni cittadini, accorsi in strada, hanno tentato di prestare i primi soccorsi. La notizia è riportata da Il Mattino.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane sarebbe caduta dal secondo piano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia e il personale del 118, allertato dai residenti. La ragazza è stata trasferita d’urgenza in ospedale, dove le sue condizioni sono state giudicate molto gravi.

Sull’accaduto indagano i militari dell’Arma della caserma di via Nuvoletta.

