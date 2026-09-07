Dramma in spiaggia a Palinuro, Lorenzo muore sotto gli occhi dei familiari

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Ieri pomeriggio Lorenzo Fortunato è stato colpito da un malore mentre si trovava a Palinuro. Il 35enne di Buonabitacolo si trovava sulla spiaggia libera, insieme alla sua famiglia, quando ha cominciato a sentirsi male. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma per Fortunato non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti anche gli uomini della Guardia Costiera, dei carabinieri e degli agenti della Polizia Locale.

Il cordoglio per Lorenzo Fortunato

“Caro Lorenzo la notizia della tua scomparsa prematura ci spiazza tutti vicini e lontani. Una comunità che perde una persona dai tuoi sani e leali valori non è come quando viene espulso un portiere per un fallo e lascia la sua squadra in inferiorità numerica. Un portiere, un giocatore può essere sostituito e rimpiazzato ma un uomo, un padre e un compagno come te sarà difficile trovarlo. Il primo anno eri riserva della sanzese ma poi hai lavorato e meritato di essere il portiere titolare. Con le tue parate e le tue volate tra i pali salvavi tanti risultati. Decidevi le partite. Ogni tanto ti scrivevo per farti i complimenti. Mi piaceva paragonarti a Buffon quando in un campo di provincia volavi tra i pali come in una finale di calcio mondiale. Sapevi sognare e noi sognavamo con te. Ma oggi non è un sogno se non un incubo perché non potere difendere la propria vita dinanzi ad un destino infame è come un rigore inesistente che non cambia il risultato di una partita ma le sorti di una giovane e bella famiglia piena d’amore. Noi dobbiamo continuare a credere che dall’alto continuerai a difendere i pali e la porta della tua vita che sono i tuoi due figli e la tua compagna ai quali va il mio più profondo abbraccio. Un abbraccio di cuore anche ai tuoi suoceri che ti hanno accolto come un figlio. Un abbraccio ai tuoi genitori e famiglia. Un abbraccio ai tuoi tantissimi amici. Avevi sempre un sorriso sincero per tutti e quel sorriso non morirà mai nei nostri ricordi. Grazie per essere esistito e per averci trasmesso valori sinceri e leali. Resterai un amico per tutti. Fatico a credere che sia successo proprio a uno buono come te.

Riposa in pace Lorenzo“, scrive Demetrio.

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