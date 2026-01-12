Dramma nel Cilento, malore fatale per il 17enne Carlo

PUBBLICITÀ

La comunità cilentana è sconvolta dalla morte del giovane Carlo Nicolella. Il 17enne di Torre Orsaia sarebbe stato colto da un malore improvviso che purtroppo gli è stato fatale dopo il ricovero all’ospedale di Sapri.

Le dediche per Carlo Nicolella

“L’Amministrazione comunale di Camerota esprime il più profondo cordoglio per la prematura e dolorosa scomparsa di Carlo Nicolella, giovane vita spezzata troppo presto.

In questo momento di immenso dolore, il Comune di Camerota si stringe con affetto e partecipazione al papà Carmelo, alla mamma Rita e al fratello Salvatore, condividendo il loro strazio e manifestando la più sincera vicinanza umana e istituzionale.

La perdita di un figlio è una ferita che non conosce parole né tempo. Per onorare la memoria di Carlo e testimoniare la vicinanza dell’intera comunità, nel giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino, così come disposto dal sindaco.

L’intera comunità di Camerota si unisce al dolore che ha colpito la famiglia Nicolella e la comunità di Torre Orsaia, nel ricordo di un ragazzo che lascia un vuoto profondo.

Alla famiglia, agli amici e a quanti hanno voluto bene a Carlo, giunga l’abbraccio silenzioso e commosso di tutta Camerota“, scrive la pagina social del Comune cilentano”.

“Con affetto e commozione ci stringiamo al nostro amico Prof. Carmelo Nicolella e la sua famiglia per la prematura scomparsa del caro figlio Carlo Nicolella. Non riusciamo ad esprimere con le parole il dolore avuto nell’apprendere questa triste notizia”, questo il ricordo de La Grande Banda del Centro.

“I dirigenti, gli istruttori, i bambini e i genitori della scuola calcio Gerardo di Maio, con profondo cordoglio si stringono alla famiglia Nicolella per la prematura scomparsa del giovane Carlo. Vi siamo vicini in questo momento di grande dolore”, così lo ricorda la società sportiva.