Dramma sulla spiaggia a Paestum, donna muore dopo il malore in mare

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Tragedia nel pomeriggio lungo il litorale di Capaccio Paestum, dove una donna di 68 anni, Laura Arena originaria di Atripalda, nell’Avellinese, ha perso la vita in seguito a un grave malore avvertito mentre si trovava in acqua. I fatti si sono verificati nello specchio d’acqua antistante la spiaggia in località Licinella, affollata da molti bagnanti al momento dell’accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata colta da un improvviso malore che le avrebbe impedito di rientrare a riva, provocando un principio di annegamento. I presenti e i soccorritori sono subito intervenuti per recuperarla e riportarla sulla battigia, allertando tempestivamente il personale del 118.

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I sanitari, giunti sul posto con un’ambulanza, hanno prestato le prime cure rianimatorie. Vista la gravità delle condizioni della 68enne, si è reso indispensabile il trasporto d’urgenza in ospedale. Nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, la donna è deceduta poco dopo il ricovero presso la struttura sanitaria.