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Dramma sulla spiaggia a Paestum, donna muore dopo il malore in mare

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Dramma sulla spiaggia a Paestum, donna muore dopo il malore in mare
Dramma sulla spiaggia a Paestum, donna muore dopo il malore in mare
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Tragedia nel pomeriggio lungo il litorale di Capaccio Paestum, dove una donna di 68 anni, Laura Arena originaria di Atripalda, nell’Avellinese, ha perso la vita in seguito a un grave malore avvertito mentre si trovava in acqua. I fatti si sono verificati nello specchio d’acqua antistante la spiaggia in località Licinella, affollata da molti bagnanti al momento dell’accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata colta da un improvviso malore che le avrebbe impedito di rientrare a riva, provocando un principio di annegamento. I presenti e i soccorritori sono subito intervenuti per recuperarla e riportarla sulla battigia, allertando tempestivamente il personale del 118.

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I sanitari, giunti sul posto con un’ambulanza, hanno prestato le prime cure rianimatorie. Vista la gravità delle condizioni della 68enne, si è reso indispensabile il trasporto d’urgenza in ospedale. Nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, la donna è deceduta poco dopo il ricovero presso la struttura sanitaria.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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