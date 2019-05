Droga in casa, arrestato un 38enne per spaccio di stupefacenti nel Casertano

I Carabinieri della Stazione di Macerata Campania (CE), in quel centro, hanno proceduto all’arresto in flagranza del reato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, di G. F. cl. 1980, residente a Casagiove (CE).

I militari dell’Arma, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno sorpreso l’uomo a bordo dell’autovettura in uso, mentre cedeva ad un acquirente un involucro, contenere cocaina, per un peso complessivo di gr. 0.5, in cambio della somma di 20,00 euro.

La perquisizione personale, eseguita a carico dell’arrestato, ha permesso ai militari di rinvenire ulteriori 5 dosi della medesima sostanza stupefacente per ulteriori gr. 1,5.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sottoporre a sequestro altre 3 dosi di cocaina per ulteriori gr. 1.32, una dose dimarijuana del peso di gr. 0.35, una dose di hashish del peso di gr. 0.34, e la somma in contanti pari a euro 80.00, materiale da confezionamento ed un bilancino di precisione.

G.F. è stato accompagnato agli arresti domiciliari a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.